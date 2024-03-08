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UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Galibiyetle ülke ve takım puanları arttı

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.03.2024 13:47
Fenerbahçe'nin galibiyeti ile ülke ve takım puanları da arttı. A Spor ekibinden Ceyda Dönmez Baloğlu detayları aktardı.
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