Türkiye'nin Galler karşısındaki muhtemel 11'i ve son dakika gelişmeleri

2020 Avrupa Şampiyonasına İtalya mağlubiyetiyle kötü bir başlangıç yapan A Milli Takımımız bu akşam saat 19'da turnuvanın 2.maçında Galler ile karşılaşacak. İlk maçlar sonucunda A Grubu'nda son sırada yer alan Türkiye, bu karşılaşmayı kazanıp yeniden iddialı duruma gelmek istiyor. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak Türkiye-Galler maçı saat 19'da başlayacak. Şenol Güneş'in maça başlayacağı muhtemel 11 ve son dakika gelişmelerini ise A Spor muhabiri Emre Kaplan canlı yayında aktardı. Öte yandan Azerbaycan'da olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın maçı tribünlerden izleyeceği duyuruldu.

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