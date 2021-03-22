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Türkiye şampiyonu boksör Tuğba Nur Uzun'dan büyük hedef! İşte manavlıktan Türkiye şampiyonluğuna giden yol...

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Giriş: 22.03.2021 17:59
Güncelleme:22.03.2021 18:14
Tuğba Nur Uzun, küçük yaşta manavda çalışan bir kız çocuğuydu.Tek amacı, ailesine faydalı bir evlat olmaktı. Alışveriş için manava giden bir Milli Takım Boks Antrenörü Oktay Çiçek, küçük Tuğba'yı meyve kasalarını taşırken fark etti. Ona boks yapmayı teklif etti ve Tuğba'nın hayat hikayesi o gün başladı. Kısa zamanda büyük işler başardı.

Çankırı'da düzenlenen Türkiye Boks Şampiyonası'nda Yıldız Bayanlar Kategorisi'nde 50 kilogramda Türkiye şampiyonu olan Tuğba Nur Uzun'un sıradaki hedefi temmuz ayında Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te gerçekleşecek olan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak.

Asıl hedefi ise 2024 yılında Paris'te düzenlenecek olan olimpiyatlarda altın madalyayı alarak İstiklal Marşı'nı okutmak.

İşte manavlıktan Türkiye şampiyonluğuna uzanan azim dolu hikaye…

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Manavlıktan Türkiye şampiyonluğuna
Manavlıktan Türkiye şampiyonluğuna
Manavlıktan Türkiye şampiyonluğuna
Manavlıktan Türkiye şampiyonluğuna
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