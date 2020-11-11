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Türkiye 1-1 Hırvatistan GOLÜ İZLE

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Giriş: 11.11.2020 23:18
Türkiye 1-1 Hırvatistan | GOL: Ante Budimir. A Milli Futbol Takımı'mız UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı Rusya ve Macaristan karşılaşmaları öncesi özel maçta Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Savunma arkasına gönderilen topta savunmamızda Mert Çetin'in yaptığı hatayı değerlendiren Ante Budimir sol çaprazdan ceza sahasına girerek kalecimizin üzerinden aşırtma vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelerimize gönderdi.
Türkiye 1-1 Hırvatistan | GOL: Ante Budimir
Türkiye 1-1 Hırvatistan | GOL: Ante Budimir
Türkiye: 1 - Hırvatistan: 0 GOLÜ İZLE | Cenk Tosun
Türkiye: 1 - Hırvatistan: 0 GOLÜ İZLE | Cenk Tosun
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