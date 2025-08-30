30 Ağustos 2025, Cumartesi
Türk takımlarına Avrupa şoku: Fenerbahçe ve Beşiktaş elendi, Morinyo ve Solskjaer görevden ayrıldı
Bu hafta Türk takımlarının Avrupa serüveni kötü haberlerle başladı. Fenerbahçe, Benfica’ya yenilerek Şampiyonlar Ligi’ne veda etti ve yoluna Avrupa Ligi’nde devam edecek. Beşiktaş ise Lozan’a elenince iki takımın da teknik direktörlerinin kredisi tükendi. Hem Fenerbahçe’de Morinyo hem de Beşiktaş’ta Solskjaer, takımlarıyla yollarını ayırdı.