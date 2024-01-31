Türk futbolunda yeni dönem! VAR kayıtları açıklanacak! MHK yapısı değişiyor...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mustafa Eröğüt yaptığı açıklamada Türk futbolunda yeni bir dönemin başlayacağını ifade etti. Eröğüt bundan sonraki süreçte VAR kayıtlarının açıklanacağını belirtirken yabancı gözlemcilerin maçlara geleceğini duyurdu. Ayrıca MHK'nin yapısının da değişeceğini söyleyem Eröğüt "Türk futbolunda önemli değişiklikler yaşanacak" dedi. İşte detaylar...

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