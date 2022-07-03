03 Temmuz 2022, Pazar
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Trabzonspor'un yeni transferi Trezeguet İstanbul'a geldi
Trabzonspor'da Nwakaeme ile yollar ayrıldıktan sonra kanat bölgesine düşünülen Mısırlı yıldız Trezeguet son görüşmeler için İstanbul'a geldi. Mısır’dan İstanbul’a gelen yıldız futbolcu sağlık kontrolünün ardından sözleşme imzalayacak.