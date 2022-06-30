30 Haziran 2022, Perşembe
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Trabzonspor'un şampiyonluk kupasına yoğun ilgi! Ziyaretçi akını
2021-22 sezonu lig şampiyonu Trabzonspor'un şampiyonluk kupası Şamil Ekinci Müzesi'nde ziyarete açıldı. Şampiyonluk kupasını yakından görmek isteyenler müzeye akın etti.