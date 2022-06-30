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Trabzonspor'un şampiyonluk kupasına yoğun ilgi! Ziyaretçi akını

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Giriş: 30.06.2022 13:55
2021-22 sezonu lig şampiyonu Trabzonspor'un şampiyonluk kupası Şamil Ekinci Müzesi'nde ziyarete açıldı. Şampiyonluk kupasını yakından görmek isteyenler müzeye akın etti.
Trabzonspor’un şampiyonluk kupasına yoğun ilgi
Trabzonspor'un şampiyonluk kupasına yoğun ilgi
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