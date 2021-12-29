29 Aralık 2021, Çarşamba
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Trabzonspor'un ilk hedefi savunma! İşte bordo mavililerin transfer listesi
Trabzonspor devre arası transfer çalışmalarına hız verdi. Trabzonspor, Edgar Le'nin sezonu kaptmasıyla 3 yerli savunmacıyı listesine aldı. İşte Süper Lig lideri Karadeniz Fırtınası'nın radarına aldığı isimler.