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Trabzonspor'un ilk hedefi savunma! İşte bordo mavililerin transfer listesi

İHA
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Giriş: 29.12.2021 11:38
Trabzonspor devre arası transfer çalışmalarına hız verdi. Trabzonspor, Edgar Le'nin sezonu kaptmasıyla 3 yerli savunmacıyı listesine aldı. İşte Süper Lig lideri Karadeniz Fırtınası'nın radarına aldığı isimler.
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