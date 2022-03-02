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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: "Kupaların hepsine talibiz"

İHA
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Giriş: 02.03.2022 09:42
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bu sezon bütün kupalara talip olduklarını söyledi. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın ilk yarısında iyi şeyler çıkardıklarını belirterek, "Gol bulduk, direkten dönen toplar var. Oyunu daha fazla elimize alabilirdik. ikinci yarı baskıya devam ettirmek istedik ama yapamadığımız baskının kırıldığı anda merkezi kapatarak rakibi kenara yönlendirdik. 1-0 giderken oyunu koparabilirdik" şeklinde konuştu.
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