19 Ağustos 2021, Perşembe
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Trabzonspor - Roma UEFA maçı şifresiz ATV'den yayınlanacak
UEFA Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turunda Molde'yi eleyen Trabzonspor, play-off turunda Roma'nın rakibi oldu. Temsilcimizin İtalyan devi ile oynayacağı karşılaşma, 19 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 20.30'da ATV ekranlarından şiresiz/naklen yayınlanacak.
UEFA Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turunda Molde'yi eleyen Trabzonspor, play-off turunda Roma'nın rakibi oldu.
Temsilcimizin İtalyan devi ile oynayacağı karşılaşma, 19 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.