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Trabzonspor kupasına kavuşuyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.05.2022 17:50
Trabzonspor'un şampiyonluk töreni Medical Park Stadyumunda yapılacak ve Dj Burak Yeter, Demet Akalın, Matthaios Tsahouridis, Özkan Meydan ve pek çok ünlü sanatçı sahne alacak. Gösterilerin ardından şampiyon takımın futbolcuları kupayı kaldıracak. New York Times (NYT) gazetesi, Trabzonspor'un Süper Lig şampiyonluğuna ve kutlamalarına sayfalarında yer verdi.
Trabzonspor kupasına kavuşuyor
Trabzonspor kupasına kavuşuyor
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