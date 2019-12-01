Trabzonspor Galatasaray maçı CANLI anlatım İZLE | Akyazı’da dev randevu | Video

Süper Lig’in 13. Haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray’ı konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayacak olan ve beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak olan maçta Ali Palabıyık düdük çalacak. Son iki haftada Alanyaspor ve Ankaragücü'nü mağlup ederek yükselişe geçen Trabzonspor, Galatasaray'ı da yenerek bu çıkışını sürdürmek istiyor. Geçen hafta kendi sahasında Başakşehir'e yenilen Galatasaray ise deplasmanda rakibini yenerek zirveden kopmak istemiyor. Kritik mücadeleyi ahaber.com.tr’den canlı anlatımla takip edebilirsiniz…

Süper Lig'de 13. haftanın en önemli maçında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayacak olan ve beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak olan maçta Ali Palabıyık düdük çalacak.

Son iki haftada Alanyaspor ve Ankaragücü'nü mağlup ederek yükselişe geçen Trabzonspor, Galatasaray'ı da yenerek bu çıkışını sürdürmek istiyor. Geçen hafta kendi sahasında Başakşehir'e yenilen Galatasaray ise deplasmanda rakibini yenerek zirveden kopmak istemiyor. Trabzonspor, 12 hafta sonunda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 22 puan topladı. Galatasaray ise 12 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3'de mağlubiyet aldı.

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Galatasaray'da bu maç öncesi Andone, Falcao, Şener Özbayraklı, Babel ve Luyindama'nın sakatlığı bulunuyor. Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak cezalı, Novak, Ahmet Canbaz ve Daniel Sturridge ise sakatlıkları nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Kamil, Hosseini, Mikel, Sosa, Yusuf, Nwakaeme, Sörloth

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, N'Zonzi, Belhanda, Ömer, Lemina, Feghouli, Adem