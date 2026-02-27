Deprem konutlarında Ramazan huzuru

6 Şubat depremlerinin ardından yaraların hızla sarıldığı Malatya'da, kısa sürede inşa edilerek hak sahiplerine teslim edilen yeni konutlarda ilk iftar heyecanı yaşanıyor. Akçadağ ilçesine bağlı Kuyulu Mahallesi'nde yeni evlerine kavuşan depremzedeler, Ramazan'ın huzurunu ve bereketini modern yuvalarında karşılamanın mutluluğunu yaşıyor. A Haber muhabiri Barış Türel ise iftar sofrasına konuk olduğu Coşkun ailesinin yeni yaşamını ve sunulan imkânlar karşısındaki memnuniyetini yerinde aktardı.