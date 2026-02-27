Başkan Erdoğan Adalet Bakanı Gürlek ile telefonda görüştü: 30 yıl sonra büyük bir memnuniyet duydum

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nevşehir Adalet Sarayı'ndaki programın ardından AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Gürlek, burada Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefon bağlantısı gerçekleştirdi. Erdoğan, "Gerçekten 30 yılı aşkın bir süreden sonra Nevşehir'den böyle bir kardeşimizi bakan olarak açıklamış olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Nevşehir'imize ve ülkemize hayırlı olsun diyorum. Birliğiniz daim olsun" dedi.