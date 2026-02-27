CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Kültür Sanat Teknoloji Televizyon Otomobil
Sıradaki Videolar
CHP’li Belediye Başkanı Gencan’dan Bakan Kurum’a özel teşekkür: Size minnettarız
Gündem CHP’li Belediye Başkanı Gencan’dan Bakan Kurum’a özel teşekkür: Size minnettarız
Küresel güçlerin kirli planı deşifre oldu
Özel Haber Küresel güçlerin kirli planı deşifre oldu
Futbolda bahis soruşturmasında iddianameler hazır!
Spor Futbolda bahis soruşturmasında iddianameler hazır!
Mihalgazi Belediye Başkanı’na yönelik hakaret iddianamesi kabul edildi
Yaşam Mihalgazi Belediye Başkanı’na yönelik hakaret iddianamesi kabul edildi
Afrika'da öğrenciler "Kabe'de hacılar hu der Allah" ilahisini söyledi
Story Afrika'da öğrenciler "Kabe'de hacılar hu der Allah" ilahisini söyledi
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Erdoğan Adalet Bakanı Gürlek ile telefonda görüştü: 30 yıl sonra büyük bir memnuniyet duydum

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nevşehir Adalet Sarayı'ndaki programın ardından AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Gürlek, burada Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefon bağlantısı gerçekleştirdi. Erdoğan, "Gerçekten 30 yılı aşkın bir süreden sonra Nevşehir'den böyle bir kardeşimizi bakan olarak açıklamış olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Nevşehir'imize ve ülkemize hayırlı olsun diyorum. Birliğiniz daim olsun" dedi.

Gündemden Videolar

Gergin bekleyiş: ABD-İran masası dağılacak mı?
Gergin bekleyiş: ABD-İran masası dağılacak mı?
Narkotik polisinden zehir baronlarına darbe!
Narkotik polisinden zehir baronlarına darbe!
Afganistan-Pakistan sınırı neden karıştı?
Afganistan-Pakistan sınırı neden karıştı?
Pakistan-Afganistan savaşının sebebi ne?
Pakistan-Afganistan savaşının sebebi ne?
Çatışmadan son detaylar A Haber'de!
Çatışmadan son detaylar A Haber'de!
Pakistan ve Afganistan hattında kirli oyun
Pakistan ve Afganistan hattında kirli oyun
Minik yüreklerin gözünden Başkan Erdoğan
Minik yüreklerin gözünden Başkan Erdoğan