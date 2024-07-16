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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan A Spor’a özel açıklamalar

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Giriş: 16.07.2024 13:24
Güncelleme:16.07.2024 13:24
Uğurcan Çakır takımdan ayrılacak mı? Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor canlı yayınında transfer gündemine dair özel açıklamalarda bulundu.
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Trabzonspor Başkanı A Spor’da
Trabzonspor Başkanı A Spor'da
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