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10.12.2019

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan flaş çıkış: CAS'a başvuracağız |Video

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) lisans talimatını değiştirmesinin ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu A Spor canlı yayınında flaş açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Bu karar Tahkim'den dönerse, gerekirse UEFA'ya ve CAS'a götüreceğiz. Hiçbir karar sezon ortasında değiştirilemez." ifadelerini kullandı.

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