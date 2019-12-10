Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan flaş çıkış: CAS'a başvuracağız |Video

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) lisans talimatını değiştirmesinin ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu A Spor canlı yayınında flaş açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Bu karar Tahkim'den dönerse, gerekirse UEFA'ya ve CAS'a götüreceğiz. Hiçbir karar sezon ortasında değiştirilemez." ifadelerini kullandı.