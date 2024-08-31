Trabzonspor, Avcı’sız İstanbul’a gitti!

Trendyol Süper Ligin 4. haftasında Eyüpspor ile karşılaşacak olan bordo-mavililer, İstanbul'a Teknik Direktör Abdullah Avcı olmadan gitti. Mısırlı futbolcu Trezeguet de transfer görüşmeleri gerçekleştirmek üzere kafilede yer almadı. Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçı hazırlıklarını, tamamlayarak İstanbul'a gitti. Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırması beklenen bordo-mavililerde Eyüpspor maçında yardımcı antrenör İhsan Gündüz Derelioğlu takımın başında olacak.

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