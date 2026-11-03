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Fransa'da liseliler barikat kurdu! Hükümetin 4 milyar euroluk teklifine tepki
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fransa'da liseliler barikat kurdu! Hükümetin 4 milyar euroluk teklifine tepki

Fransa'da iki haftalık tatilin ardından okullarına dönen liseliler, hükümetin eğitim kurumları için önerdiği 4 milyar euroluk tadilat bütçesini ve yeni kontenjan düzenlemesini yetersiz bularak protesto gösterileri düzenledi. Bazı liselerin girişlerini barikatlarla kapatan öğrenciler, eğitim alanında daha kapsamlı adımlar atılmasını talep etti. Fransa'daki protestolara ilişkin son gelişmeleri A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.

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