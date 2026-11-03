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3 Kasım'dan bugüne 24 yıllık destan: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş A Haber'de açıkladı! Yeni katılımlar yolda mı?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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3 Kasım'dan bugüne 24 yıllık destan: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş A Haber'de açıkladı! Yeni katılımlar yolda mı?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, A Haber Ankara stüdyosunda Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi'nin konuğu olarak gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. AK Parti’nin iktidara gelişinin 24. yıl dönümünde Türkiye’nin yaşadığı tarihi dönüşümü ve vesayet odaklarına karşı verilen zorlu mücadeleyi anlatan Büyükgümüş; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kazanımlarından asrın felaketinin ardından 11 şehirde yükselen dev ihya seferberliğine, Anadolu insanına kazandırılan özgüven devriminden partiye katılacak yeni milletvekilleri ve belediye başkanlarına kadar pek çok kritik başlığı A Haber ekranlarında paylaştı.

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