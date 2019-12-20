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20.12.2019

Trabzonspor 4 - 1 Altay maçının GENİŞ ÖZETİ izle Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Trabzonspor, Altay'ı ağırladı. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Trabzonspor evinde oynadığı karşılaşmadan da 4-1 galip ayrılarak bir üst tura yükseldi. A Spor'dan canlı yayınlanan maçın geniş özetini ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz

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