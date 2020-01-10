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10.01.2020
Trabzonspor 1 - 0 Partizani GENİŞ ÖZET İZLE ( Hazırlık Maçı)
Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında karşılaştığı Arnavutluk ekibi FK Partizani'yi 22. dakikada Alexander Sörloth'un attığı golle 1-0 mağlup etti. A Spor ekranından canlı yayınlanan hazırlık karşılaşmasının geniş özetini ahaber.com.tr sayfamız üzerinden seyredebilirsiniz.
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