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TFF VAR kayıtlarının yayınlanacağını açıkladı!

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Giriş: 16.02.2024 18:32
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 26. haftadan itibaren VAR'a gidilen pozisyonların kamuoyuna açıklanacağını duyurdu.
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