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TFF, Süper Lig'de 6. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı

TFF, Süper Lig'de 6. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.09.2024 23:14
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.
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6. haftanın VAR kayıtları açıkladı!
6. haftanın VAR kayıtları açıkladı!
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