Hürmüz’deki gerilim Avrupa’yı vurdu: Hollanda’da akaryakıt fiyatları rekor kırdı

Orta Doğu’da tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı’ndaki belirsizlik küresel piyasaları sarsmaya devam ediyor. ABD, İsrail ve İran üçgenindeki savaş senaryoları enerji maliyetlerini zirveye taşırken, Avrupa’nın akaryakıt karnesi en zayıf ülkesi Hollanda’da fiyatlar rekor seviyeye ulaştı. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma istasyon panolarına zam olarak yansırken, uzmanlar fiyatların 3 Euro sınırına dayanabileceği konusunda uyarıyor.