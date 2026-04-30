Gökyüzünün yerli ve milli çelik kanadı: Gökbey artık Mehmetciğin emrinde

Türk savunma sanayiinin gurur abidesi TUSAŞ tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Gökbey Genel Maksat Helikopteri, gövde gösterisi yaparak Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine dahil oldu. Daha önce Jandarma Genel Komutanlığı'na yapılan 5 adetlik teslimatın ardından, 6’ncı helikopterin adresi bu kez Kara Kuvvetleri oldu. A Haber ekibi, gökyüzündeki yeni gücümüzün kokpitine girerek bu tarihi ana tanıklık etti.