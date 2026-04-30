CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Şoför güzergahı değiştirdi: Fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Adıyaman’da seyir halindeki halk otobüsünde fenalaşan yolcu için şoför Mehmet Berk, güzergahını değiştirerek aracı hastaneye sürdü. Yolcu, 6 dakika içinde acil servise ulaştırıldı.

