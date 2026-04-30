İsrail'den Akdeniz'de korsanvari saldırı! Uluslararası hukuku ayaklar altına alan alçak müdahale

Küresel Sumud Filosu’nun bahar misyonu kapsamında yola çıkan yardım gemileri, Girit yakınlarında uluslararası sularda İsrail donanmasının alçak saldırısına uğradı. Çok sayıda aktivistin gözaltına alındığı ve gemilere el konulduğu skandal gelişmeyi A Haber ekranlarında değerlendiren Dış Politika ve Güvenlik Uzmanı Dr. Hayati Ünlü, İsrail’in bu hamlesinin sadece bir hukuk ihlali değil, aynı zamanda bölgesel bir kaos stratejisinin parçası olduğunu vurguladı. Öte yandan, Ankara'da siyasetin kalbi atarken Başkan Erdoğan'ın MHP lideri Bahçeli ile gerçekleştireceği kritik görüşmenin detayları da takip ediliyor.