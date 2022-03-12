13 Mart 2022, Pazar
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TFF: Kar yağışı nedeniyle Başakşehir - Antalyaspor maçı ertelendi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) pazar günü saat 16.00’daki M. Başakşehir - FTA Antalyaspor maçının olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Mart'a ertelendiğini duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre; Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29. haftasında 13 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanması planlanan Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor maçı, elverişsiz hava koşulları ve misafir takımın ulaşımdan kaynaklı olarak İstanbul'a gelememesi nedeniyle Pazartesi gününe ertelendi.
MAÇ PAZARTESİ
Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 14 Mart Pazartesi günü saat 16.00'da oynanacak.