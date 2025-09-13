13 Eylül 2025, Cumartesi

Tekirdağ'da 12 dev adam coşkusu: Yunanistan'ı yendik, final bizim!

Tekirdağ’da 12 dev adam coşkusu: Yunanistan’ı yendik, final bizim!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2025 01:34
EuroBasket 2025 yarı finalinde Türkiye, Yunanistan’ı 94-68 yenerek finale yükseldi. Tekirdağ Sahil Amfi Tiyatro Alanı’na kurulan dev ekranda vatandaşlar milli takımı heyecanla takip etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte alanda coşku doruğa ulaştı. Bartu Erdem, “Bugün çok mutluyuz, finaldeyiz. İnşallah şampiyon olacağız” dedi. Feyzullah Tolgay ise, “Her zaman olduğu gibi bu sene de Yunanlıları denize döktük. Çok mutluyuz” ifadelerini kullandı. Tekirdağlılar, dev ekrandaki izleyişle milli gururu doyasıya yaşadı. Final için heyecan dorukta, vatandaşlar 12 Dev Adam’a başarılar diledi.
