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Süper Lig’e yükselen Ankaragücü camiasından açıklamalar

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Giriş: 02.05.2022 10:21
Spor Toto 1. Lig de Samsunspor ile 0-0 berabere kalan ve bu skorun ardından Spor Toto Süper Lig’e çıkmayı garantileyen MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Teknik Direktör Mustafa Dalcı ve futbolculardan Alperen Babacan ile Sinan Osmanoğlu açıklamalarda bulundu.
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