Süper Lig’e yükselen Ankaragücü camiasından açıklamalar

Spor Toto 1. Lig de Samsunspor ile 0-0 berabere kalan ve bu skorun ardından Spor Toto Süper Lig’e çıkmayı garantileyen MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Teknik Direktör Mustafa Dalcı ve futbolculardan Alperen Babacan ile Sinan Osmanoğlu açıklamalarda bulundu.