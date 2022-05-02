02 Mayıs 2022, Pazartesi
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Süper Lig’e yükselen Ankaragücü camiasından açıklamalar
Spor Toto 1. Lig de Samsunspor ile 0-0 berabere kalan ve bu skorun ardından Spor Toto Süper Lig’e çıkmayı garantileyen MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Teknik Direktör Mustafa Dalcı ve futbolculardan Alperen Babacan ile Sinan Osmanoğlu açıklamalarda bulundu.