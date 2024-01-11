11 Ocak 2024, Perşembe
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Süper Lig'de yabancı oyuncu kuralı değişti! İlk 11'de kaç yabancı oyuncu forma giyebilir? TFF son dakika olarak duyurdu....
TFF, 2024-2025 sezonundan itibaren takip eden ilk üç sezonda A Takım listesinde yazılacak yabancı uyruklu futbolcu sayısı 14'den 12'ye, takip eden sonraki iki sezonda ise 11'e düşürüldüğünü açıkladı. Diğer yandan Süper Lig'de ilk 11'de oynayacak yabancı oyuncu sayısına ilişkin flaş bir karar alındı. İşte detaylar....