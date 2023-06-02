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Süper Lig ekibinden Jason Denayer hamlesi! Yıldız stoperin transferi için temaslar başladı

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Giriş: 02.06.2023 09:10
Süper Lig'de Şenol Güneş'in gelmesinin ardından çıkışa geçen ve şampiyonluğa bir adım uzakta kalan Beşiktaş yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başladı. Siyah beyazlıların ilk hedefinde bir dönem Galatasaray forması giyen Jason Denayer var. İşte detaylar...
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