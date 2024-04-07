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Süper Kupa sahibini buluyor! Galatasaray – Fenerbahçe maşı saat kaçta?

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.04.2024 10:08
Turkcell Süper Kupa maçı Şanlıurfa'da oynanacak. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği mücadele saat 21.30'da başlayacak ve ATV'den naklen yayınlanacak.
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Süper Kupa sahibini buluyor!
Süper Kupa sahibini buluyor!
Süper kupa sahibini buluyor!
Süper kupa sahibini buluyor!
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