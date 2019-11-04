Sörloth'un pozisyonu için VAR odası hakkında bomba iddia

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Trabzonspor-Göztepe maçına hakem Fırat Aydınus'un kararları damga vurdu. Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, VAR odasında yaşandığı iddia edilen olayları anlattı.

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Trabzonspor-Göztepe maçına hakem Fırat Aydınus'un kararları damga vurdu. Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, VAR odasında yaşandığı iddia edilen olayları anlattı.

A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan bomba iddiayı şöyle anlattı;

"Elime ulaşan iddialar yenilir yutulur cinsten değil. VAR'da Koray Gençerler, Sörloth'un pozisyonu için, AVAR'da ise Kemal Yılmaz vardı. Kemal Yılmaz, Koray Gençerler'e diyor ki; 'bana pozisyon penaltı geldi. Fırat Aydınus'u çağırmayı öneriyorum.' diyor."

"Koray Gençerler ise 'incelenecek bir şey yok' dedikten sonra Kemal Yılmaz itiraz ediyor ve ikili arasında tartışma yaşanıyor. Daha sonra Gençerler, 'Sorumluluk bende. Kes sesini' diyor."

"Bu sözler üzerine Kemal Yılmaz, 'Benimle böyle konuşamazsın bunu rapor edeceğim' ifadelerini kullanıyor ve maç sonunda raporuna bu olayı ekliyor. Bunların hepsi iddia. Bu konu hakkında bir açıklama gelmeli. Ya bu iddialar 'yalan' denilmeli ya da doğru denilip nelerin yapılacağı belirtilmeli."