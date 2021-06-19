Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan flaş Fatih Terim sözleri

Galatasaray'ın 38. başkanı Burak Elmas oldu. Kıyasıya geçen yarışta Eşref Hamacıoğlu 28. sandığa kadar yarışı önde götürürken son 2 sandıktan çıkan oylar seçimin kaderini değştirdi. Seçim öncesinde Fatih Terim ile çalışmayı sürdürmek istediklerini açıklayan Elmas, seçimi kazanmasının ardından basın mensuplarını karşısına geçti. Bir basın mensubunun 'Fatih Terim yola devam edecek misiniz?' sorusuna Elmas bakın ne yanıt verdi. İşte o açıklamalar...

Son dakika spor haberi: Galatasaray Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda rakiplerinden fazla oy alan Burak Elmas, sarı-kırmızılıların 38. başkanı oldu.

Seçimlerden önce seçildiği takdirde Terim ile yola devam edeceğini söyleyen Elmas seçimi kazanmasının ardından flaş bir açıklama daha yaptı. Elmas, "Kimse merak etmesin camiaya verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

İŞTE ELMAS'IN SEÇİMİ KAZANDIKTAN SONRAKİ SÖZLERİ;

Tüm üyelerimize, bana ve ekibime göstermiş oldukları teveccüh için çok teşekkür ediyorum. Bu Galatasaray'a yakışan yarışı birlikte götürdüğümüz tüm adaylara, Galatasaray demokrasisine katkılarından dolayı teşekkür etmek istiyorum.

Bu seçim, Galatasaray için çok önemli bir seçim. Galatasaray kararını verdi, kaybeden kimse yok. Yarından tezi yok birlik olup sorunları halledeceğiz. Birlikte çok şey başaracağız.

Bu uzun maratonda benim ailem olan ve beni bir saniye yalnız bırakmayan tüm ekip arkadaşlarıma müteşekkirim, iyi ki varsınız. Sevgili aileme de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Yaşasın Galatasaray!

FATİH TERİM SORULDU

Elmas'a Fatih Terim ile devam edip etmeyecekleri soruldu.

Elmas şunları söyledi:

"VERDİĞİMİZ SÖZLERİ YERİNE GETİRECEĞİZ"

'Kimse merak etmesin camiaya verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Ekibimizi tanıtarak bir süreç yürüttük. Yapacak çok işimiz var. Yeni başlıyoruz. Mazbatayı aldıktan sonra sözlerimizi tutacağız.'

"FATİH TERİM İLE ÇALIŞMAK İSTİYORUZ" VAADİ

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, seçimlerden önce A Spor'a yaptığı açıklamada Fatih Terim ile ilgili "Bazen 'Fatih Terim ile çalışacak mısınız?' sorusu soruluyor. Aslında bu soru 'Galatasaray'ın futbol stratejisini uygulamak için hangi teknik direktörle çalışacaksınız?' şeklinde olmalı. Bizim kararımız çok net, teknik direktör olarak Fatih Terim ile çalışmak istiyoruz ama onun isteğini bilmiyoruz henüz görüşmedik. Kendisiyle göreve geldiğimiz takdirde görüşeceğiz. Görüşme neticesinde kendimize bir yol haritası belirleyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.