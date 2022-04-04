Son dakika | TFF Başkanı Nihat Özdemir görevinden istifa etti

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, görevinden istifa etti. Nihat Özdemir, Riva'da yönetim kuruluna ve kulüp başkanlarına istifanın gerekçelerini anlattı. Federasyondan resmi açıklama geldi.

Nihat Özdemir'in başkanlığındaki TFF yönetiminin seçime gitme kararı aldığı ve bunu resmi olarak yakın zamanda açıklayacakları öğrenildi.

TFF Yönetimi şu anda Kulüpler Birliği ile birlikte toplantı halinde.

Saat 14.00'te başlayan toplantıda kulüp başkanları da yer alırken, gündem maddesi maçların yayın ihalesi.

Toplantı öncesinde ise sıcak bir gelişme yaşandı ve Nihat Özdemir'in 1 yıl daha görevi olmasına rağmen görevi bırakmak istediği ve istifa ettiği öğrenildi. Haziran ayındaki genel kurula kadar Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın başkanlığı yürüteceği belirtildi. Haziran ayındaki genel kurulda seçim maddeli toplantı olup olmayacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

TFF'DEN AÇIKLAMA

TFF ise bu konuda şu yazılı açıklamayı yaptı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda, Başkanımız Sayın Nihat Özdemir görevinden istifa etmiştir. Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla, Türkiye Futbol Federasyonu'na Başkan Vekili Sayın Servet Yardımcı vekâleten başkanlık edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.