Son dakika: Mesut Özil'den flaş Alman Milli Takımı sözleri: Bir daha asla oynamam

Son dakika haberi... Mesut Özil imza töreni saat kaçta | Fenerbahçe'nin uzun süren transfer görüşmelerinin ardından takıma katmayı başardığı Mesut Özil, kendisini sarı lacivertli formaya 3.5 yıllığına bağlayan sözleşmeye imza attı. Mesut Özil'in imza törenini 64 farklı kuruluştan 132 basın mensubu takip etti. İmza töreninde konuşan Özil "İnşallah takıma sahada yeteneğimle faydalı olacağım. Hep Fenerbahçeliydim ve öylede kalacağım" dedi. Özil Galatasaray derbisinde sahada olacak mı sorusuna "İnşallah en kısa zamanda sahada olurum." dedi. Burak Yılmaz'ın Özil hakkındaki gündeme damga vuran sözlerine yıldız oyuncu "Burak Yılmaz kardeşimize gelecek olursak, ona da başarılar diliyorum. İnşallah Türkiye'yi en iyi şekilde temsil eder." diye yanıt verdi. Mesut Özil Almanya milli takımında tekrar oynar mısınız? sorusuna "Bir daha asla oynamam" diye yanıt verdi.

Fenerbahçe, yeni transferi Mesut Özil'in sözleşme detaylarını açıkladı. KAP'a yapılan bildiriye göre Fenerbahçe, Arsenal'a bonservis bedeli ödemeyecek, sportif başarıya göre azami olarak 1 milyon 750 bin euro ödeme yapılacak. Mesut Özil'e ise bu sezonun ikinci yarısı için ödeme yapılmayacak, sonraki 3 sezonda toplam 9 milyon euro ve 500 bin euro imza parası ödenecek.

İŞTE MESUT ÖZİL'İN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"Ne diyeceğimi bilmiyorum, çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Fenerbahçe için bir rüyaydı, benim için bir hayaldi. İki taraf için de muhteşem bir bağlantı olacak, çok mutluyum. Başkanımızın dediği gibi Fenerbahçe için bir hayaldi, benim için bir rüyaydı. İnanıyorum Fenerbahçe'ye. Burada olduğum için çok mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum."

SORU CEVAP KISMI

SENİ KİM FENERBAHÇELİ YAPTI?

Mesut Özil: Beni Fenerbahçeli yapan, aslında benim. Maçları izlerken biri Galatasaraylı, biri Beşiktaşlı oluyordu; ben Fenerbahçeliydim. Hep Fenerbahçeliydim, öyle de kalacağım.

Mesut Özil: Aynı pozisyonda da oynadığım için Pelkas'ı beğeniyorum.

FENERBAHÇE'DE ŞAMPİYONLUK YAŞAYACAĞINA İNANIYOR MU?

Mesut Özil: Şampiyonluk yaşayacağımıza tabii ki inanıyorum. Fenerbahçe, her zaman ligi kazanmak için oynuyor. İnşallah da bunu en kısa sürede başaracağız.

BASKI HİSSEDİYOR MUSUN?

Mesut Özil: Bir futbolcunun üstünde her zaman baskı vardır. Ben her zaman büyük kulüpler için oynadım, Fenerbahçe'de de üstümde baskı olacağını biliyorum. Fenerbahçe, benim için farklı. Elimden geleni yapacağım. İnşallah her şey güzel olacak.

TÜRKİYE'YE GELDİN! ŞU ANDA NELER HİSSEDİYORSUN? BİR EVE GELME HİSSİ VAR MI SENDE?

Mesut Özil: Çok gurur verici. Sabırsızlıkla bekliyordum. İnşallah takım arkadaşlarımla antrenman yapıp, en kısa sürede sahada olacağım. Çok duyguluyum. Çocukluğumda her zaman hayal ettiğim bir şeydi. Hayırlısı olsun.

TÜRKİYE'YE SADECE LOKAL BAŞARILAR İÇİN GELMEDİ DİYE TAHMİN EDİYORUM. BU KONUDA NELER KONUŞULDU?

Mesut Özil: Biz futbolcular olarak hedef sadece Türkiye'de değil. Avrupa'da Fenerbahçe'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Umarım bu sezon ligi kazanırız ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek için savaşırız

BUNDESLİGA'YA GERİ DÖNME HAYALİNİZ VAR MI?

Mesut Özil: Yok.

KEŞKE DEDİĞİN BİR ŞEY VAR MI?

Mesut Özil: Keşke daha erken olsaymış diyorum.

NE ZAMAN SAHADA GÖRECEĞİZ SENİ?

Mesut Özil: Tam zaman veremeyeceğim ama inşallah en kısa zamanda oynayacağım.

TÜRKİYE'YE GELDİĞİNDE İLK İZLENİMİN NASIL OLDU?

Mesut Özil: Türkiye'ye eskiden geldiğimde stada gidip maç izlemek istiyordum, olmuyordu. Fenerbahçe oyuncusu olarak, inşallah o güzel sahada güzel performanslar sergileyeceğiz. Çok mutluyum.

SCHALKE ANTRENMANINA FENERBAHÇE FORMASIYLA GİTTİĞİ İÇİN TAKIMDAN AYRILDIĞI DOĞRU MU?

Mesut Özil: Eski kulübüme saygısızlık olurdu, öyle bir durum yoktu.

SANA EN ÇOK HEYECAN VEREN FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR KİMLER OLDU

Mesut Özil: En çok birlikte oynamak istediğim isimler Emre Belözğlu ve Alex.

Emre Belözoğlu: Ben de Mesut'la oynamayı çok isterdim.

ALMANYA MİLLİ TAKIMI'NA GERİ DÖNEM İHTİMALİN VAR MI?

Mesut Özil: Ben bir yola girmişken bir daha asla geri dönmem. Bir daha asla Alman Milli Takımı'nda oynamam. Kendilerine başarılar.