Son dakika haberi: Fenerbahçe Kırklarelispor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ertelendi mi? |Video
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kırklarelispor, Hekimoğlu Trabzon maçı için gittiği Trabzon'dan dönemedi.
KIRKLARELİSPOR BAŞKANI A SPOR'A KONUŞTU
Trabzon'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşların iptal edilmesi Kırklarelispor'u da etkilerken kulüp başkanı Volkan Can, A Spor'a konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Can, "Dünden beri uçaklarımız iptal oluyor. Bu akşam saat 18:00'de uçak kalkmazsa İstanbul'a gidemeyeceğiz. TFF ile görüşme yaptık. Biz oynamak istiyoruz. Futbolcular yorulacağı için otobüsle gidemiyoruz. 5 yıldan bu yana Trabzon'da ilk kez bu kadar kar yağıyor. Eğer bugün İstanbul'a gidemezsek maç büyük ihtimalle ertelenecek. Şu anda 18:00'deki uçağın kalkmasında bir sorun görünmüyor." dedi.
Kırklarelispor'un sahasında oynanan ilk maç 3-0 Fenerbahçe'nin galibiyeti ile sonuçlanmıştı.
Öte yandan 11 Şubat Salı günü saat 20.30'da oynanması beklenen mücadele A Spor ekranından canlı yayınlanacak.
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