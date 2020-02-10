Son dakika haberi: Fenerbahçe Kırklarelispor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ertelendi mi? |Video

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kırklarelispor'da flaş gelişme... Hekimoğlu Trabzon maçı için Trabzon deplasmanına giden Kırklarelispor kafilesi kentte mahsur kaldı. Sosyal medyada "Fenerbahçe Kırklarelispor maçı ertelendi mi? Maç ertelenecek mi?" sorularına ise A Spor canlı yayınında konuşan Kırklarelispor Küp Başkanı Volkan Can yanıt verdi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kırklarelispor, Hekimoğlu Trabzon maçı için gittiği Trabzon'dan dönemedi.

KIRKLARELİSPOR BAŞKANI A SPOR'A KONUŞTU

Trabzon'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşların iptal edilmesi Kırklarelispor'u da etkilerken kulüp başkanı Volkan Can, A Spor'a konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Can, "Dünden beri uçaklarımız iptal oluyor. Bu akşam saat 18:00'de uçak kalkmazsa İstanbul'a gidemeyeceğiz. TFF ile görüşme yaptık. Biz oynamak istiyoruz. Futbolcular yorulacağı için otobüsle gidemiyoruz. 5 yıldan bu yana Trabzon'da ilk kez bu kadar kar yağıyor. Eğer bugün İstanbul'a gidemezsek maç büyük ihtimalle ertelenecek. Şu anda 18:00'deki uçağın kalkmasında bir sorun görünmüyor." dedi.

Kırklarelispor'un sahasında oynanan ilk maç 3-0 Fenerbahçe'nin galibiyeti ile sonuçlanmıştı.

Öte yandan 11 Şubat Salı günü saat 20.30'da oynanması beklenen mücadele A Spor ekranından canlı yayınlanacak.