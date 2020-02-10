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10.02.2020
Fenerbahçe Kırklarelispor maçı A Spor'dan canlı şifresiz yayınlanacak |Video
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Kırklarelispor'u konuk edecek. 11 Şubat Salı günü saat 20.30'da başlayacak mücadele A Spor ekranında şifresiz canlı yayınlanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek fina heyecanı devam ediyor.
Kırklarelispor sahasından ilk maçta Fenerbahçe'yi konuk etmiş ve 3-0 mağlup olmuştu. Rövanş karşılaşması 11 Şubat Salı günü Fenerbahçe'nin sahasında oynanacak. Saat 20.30'da başlayacak müsabaka A Spor ekranında şifresiz canlı yayınlanacak.
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