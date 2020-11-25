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SON DAKİKA HABERİ | Diego Armando Maradona hayatını kaybetti | Maradona kimdir?

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Giriş: 25.11.2020 19:56
Güncelleme:25.11.2020 20:02
Son dakika haberine göre; Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Maradona’nın vefat haberini sonrası A Spor yorumcusu Haldun Domaç, A Haber’de efsane ismin spor hayatı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. SON DAKİKA HABERİ: CNN Brazil, "Morre Diego Maradona" başlığıyla Arjantin'in efsasi futbolcusu Maradona'nın hayatını kaybettiğini duyurdu. Çıkan haberlerin ardından açıklama yapan Arjantin Futbol Federasyonu, Maradona'nın öldüğünü doğruladı.

KALP KRİZİ Mİ?

60 yaşındaki Maradona'nın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

MARADONA KİMDİR?

Diego Armando Maradona 30 Ekim 1960'ta Buenos Aires'da doğdu. Birçok uzman, futbol eleştirmenleri, eski futbolcular, şimdiki futbolcular ve futbol taraftarlarınca tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak görülmektedir.

Ayrıca Pelé ile beraber FIFA 20. Yüzyılın Oyuncusu ödülü almıştır.Transferde iki kez en yüksek ücret rekoru kıran tek futbolcudur. Maradona profesyonel futbol kariyeri boyunca Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla ve Newell's Old Boys takımlarında oynamıştır.

Kulüp seviyesinde en ünlü olduğu Napoli takımında çok sayıda övgü almıştı. Dört FIFA Dünya Kupası turnuvasında oynamıştı ve Arjantin adına kaptanlık yaptığı 1986 Dünya Kupası'nda, Batı Almanya'yı finalde 3-2 yenip kupaya uzanmışlardı. O maçtan sonra Altın Top ödülü almıştır.

YÜZYILIN GOLÜ!

Aynı turnuvada çeyrek finalde İngiltere'ye iki gol atarak 2-1'lik galibiyeti sağlamıştır ve iki gol de tarihe geçmiştir. İkinci golü ise topu 60 metre sürerken beş oyuncuyu geçerek atmıştı.

Bu gol 2002 yılında FIFA.com tarafından "Yüzyılın Golü" seçilmişti.

Teknik direktörlük tecrübesinin çok az olmasına rağmen Kasım 2008 tarihinde Arjantin teknik direktörlüğüne getirilmiş ve 15 ay sonra 2010 FIFA Dünya Kupası'nda istifa etmişti.

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Maradona hayatını kaybetti
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