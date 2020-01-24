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24.01.2020
Son dakika: Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final yolunda Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 1-1'in rövanşında 2-1 yenerek elemişti. Sarı kırmızılıların Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı finaldeki (muhtemel) rakipleri belli oldu. Çeyrek finalde Aytemiz Alanyaspor ile eşleşen Galatasaray peki ilk maçı ne zaman oynayacak? İşte son dakika gelişmesinin detayları...
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