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24.01.2020

Son dakika: Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final yolunda Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 1-1'in rövanşında 2-1 yenerek elemişti. Sarı kırmızılıların Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı finaldeki (muhtemel) rakipleri belli oldu. Çeyrek finalde Aytemiz Alanyaspor ile eşleşen Galatasaray peki ilk maçı ne zaman oynayacak? İşte son dakika gelişmesinin detayları...

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