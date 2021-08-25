26 Ağustos 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları N'Sakala yeşil sahalara dönecek mi? Beşiktaş kulüp doktoru canlı yayında açıkladı

N'Sakala yeşil sahalara dönecek mi? Beşiktaş kulüp doktoru canlı yayında açıkladı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.08.2021 18:36
Güncelleme:25.08.2021 18:36
Son dakika spor haberi: Beşiktaş Kulüp Doktoru Kerem Ükü, Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Gaziantep FK maçında yaşadığı rahatsız nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırılan Fabrice N'Sakala'nın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Ülkü, "Yaptığımız detaylı analizlerin ardından N'Sakala'nın vücudunda kalbini ya da beynini etkileyecek bir sorun olmadığını gördük. Oyuncumuzun sağlığı gayet iyi ancak tedbir amaçlı gözlemlerimize devam edeceğiz. Oyuncumuzu milli aradan sonra çalışmalara geri döndürmek istiyoruz." dedi. (BJK spor haberi)

Beşiktaş kulüp doktoru Kerem Ülkü, canlı yayında yaptığı açıklamada Fabrice N'Sakala'nın sağlık durumuna ilişkin konuştu.

Ülkü şu ifadeleri kullandı:

"Yaptığımız detaylı analizlerin sonrasında oyuncumuzun kardiyolojik sisteminde herhangi bir sorun olmadığını gözlemlemiş olduk. Oyuncumuzun yaşadığı süreci tüm sporcuların yaşayabilme ihtimalinin olduğunu gözlemledik. Oyuncumuz şu an antrenman yapabilecek durumda ancak biz kontrol amaçlı şu an için çıkmasını istemiyoruz. Milli ara sonrasında takıma dönmüş olacak."

NE OLMUŞTU?
Gaziantep-Beşiktaş karşılaşmasının 71. dakikasında herkesin yüreğini ağzına getiren üzücü bir olay yaşanmıştı. Siyah beyazlı takımın Demokratik Kongolu futbolcusu Fabrice N'Sakala, topsuz alanda fenalaşınca yere yığılmıştı. Dizlerinin üzerinde yavaş yavaş çöktüğü sırada kustuğu görülen N'Sakala, daha sonra yere yatmıştı. N'Sakala'nın fenalaştığını fark eden siyah beyazlı takımın yedek futbolcularından Necip Uysal, koşa koşa sahaya girerek takım arkadaşının yanına giderek ilk müdahaleyi yapmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
N’Sakala yeşil sahalara dönecek mi?
N'Sakala yeşil sahalara dönecek mi?
Fenerbahçe golcü transferinde gaz bastı!
Fenerbahçe golcü transferinde gaz bastı!
Galatasaray’ın yeni transferi İstanbul’da!
Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da!
Kaan Ayhan ve Umut Meraş transferinde kritik hafta
Kaan Ayhan ve Umut Meraş transferinde kritik hafta
Fatih Terim’den Morutan açıklaması
Fatih Terim'den Morutan açıklaması
Galatasaray: 2 - Hatayspor: 1 | Aslan son anlarda güldü
Galatasaray: 2 - Hatayspor: 1 | Aslan son anlarda güldü
Trabzonspor: 2 - Sivasspor: 1 | Fırtına ikide iki yaptı
Trabzonspor: 2 - Sivasspor: 1 | Fırtına ikide iki yaptı
Başkan Erdoğan sporda 2023 hedefini açıkladı
Başkan Erdoğan sporda 2023 hedefini açıkladı
Fenerbahçe son anlarda güldü
Fenerbahçe son anlarda güldü
Beşiktaş’ın umuduydu TFF 3. Lig ekibine transfer oldu
Beşiktaş'ın umuduydu TFF 3. Lig ekibine transfer oldu
Fenerbahçe, Trabzonspor gibi bir takımla oynasa...
Fenerbahçe, Trabzonspor gibi bir takımla oynasa...
Olimpiyat Şampiyonu Busenaz Sürmeneli A Spor’da
Olimpiyat Şampiyonu Busenaz Sürmeneli A Spor'da
Daha Fazla Video Göster