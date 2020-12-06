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Videolar Spor Videoları Son dakika: Covid-19 tedavisi gören Yılmaz Vural'ın sağlık durumunda yeni gelişme | A Haber muhabiri aktardı

Son dakika: Covid-19 tedavisi gören Yılmaz Vural'ın sağlık durumunda yeni gelişme | A Haber muhabiri aktardı

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Giriş: 06.12.2020 14:44
Güncelleme:06.12.2020 14:47
Covid-19 tedavisi gören teknik direktör Yılmaz Vural'ın sağlık durumuna ilişkin yaşanan son dakika gelişmesini A Haber canlı yayınında aktardı. Son olarak entübe edildiğini bilgisi paylaşılan Vural'ın entübe işlemininin sonlandırıldığı tedavi sürecinin olumlu yönde seyrettiği ve yoğun bakımda tedavisini sürdüğü bildirildi.

Türk futbolunun deneyimli teknik direktörü Yılmaz Vural, ikinci kez koronavirüse yakalanmış ve 24 Kasım'da hastaneye yatırılmıştı. Tecrübeli hoca 27 Kasım öğle saatlerinde oksijen ihtiyacının artması üzerine yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

MÜJDELİ HABER GELDİ

Milliyet'in haberine göre, yoğun bakım ünitesinde entübe edilen teknik direktör Yılmaz Vural'dan sevindiren haber geldi. Yılmaz Vural'ın entübasyon işlemi bitirildi. Deneyimli teknik direktörün tedavisi devam ediyor.

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ENTÜBASYON NE DEMEK?

Entübasyon, solunumun veya solunum yolunun güvenliğinin bozulması ya da bozulma riskinin oluşması durumunda hava yolunun korunması, devamlı havalandırma sağlanması, gerekirse ilaç verilmesi amacıyla, suni solunuma geçmek için laringoskopi veya özel aparatlar yardımıyla solunum yoluna (trakea) içine ağız ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi işlemidir.

Kendi kendine yeterli soluk alamama durumu olarak da tanımlanabilen solunum yetmezliğii hastaları solunum cihazına bağlayabilmek için ağızdan nefes borusuna ulaşan bir boru takmak gerekir. Bu boru takma işlemine "entübasyon" denir.

Ayrıca pek çok ameliyatta, ameliyatı yapabilmek için hastayı uyutmak ve kaslarını gevşetici ilaçlar vermek gerekir. Bu ilaçlar hastanın kendi kendine nefes almasına engel olduğundan ameliyat süresince hastanın solunum cihazına bağlanması ve bunun için de entübe edilmesi gerekir.

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