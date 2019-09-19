Slovan Bratislava Beşiktaş maçı canlı anlatım izle | Video

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında Beşiktaş deplasmanda Slovan Bratislava’ya konuk oluyor. Gruptaki ilk maçında Slovan Bratislava'ya konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 217. sınavını verecek. Burak Yılmaz’ın sakatlığında forvette Umut Nayir’in forma giyeceği zorlu mücadelede Beşiktaş’ın hedefi galibiyetle dönmek. Peki, Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Slovan Bratislava – Beşiktaş karşılaşmasını ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava ile karşılaşacak. Futbol severler Slovan Bratislava Beşiktaş maçı canlı anlatım izleme yollarını araştırıyor. K Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş gruptaki ilk maçında 3 puan hedefliyor. Abdullah Avcı yönetiminde ilk Avrupa kupası maçına çıkacak Beşiktaş Avrupa kupalarında 217. kez boy göy gösterecek. Peki Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Slovan Bratislava Beşiktaş maçı canlı anlatım izleme ekranı!

SLOVAN BRATISLAVA – BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM – VİDEO TIKLA

K Grubu'nda Slovak rakibinin dışında Braga ve Wolverhampton ile mücadele edecek olan Beşiktaş, Slovan Bratislava deplasmanında kazanarak turnuvaya iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

SLOVAN BRATISLAVA – BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki Slovan Bratislava - Beşiktaş karşılaşması 19 Eylül Perşembe günü TSİ 22:00'de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.