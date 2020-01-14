Sivasspor-Yeni Malatyaspor ilk yarı sonucu | Sivasspor-Yeni Malatyaspor: 3-0

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında A Spor ekranlarında canlı yayınlanan ve 18.30'da başlayan Sivasspor-Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ilk yarısı adeta gol şov vardı. Sivasspor evinde konuk ettiği Yeni Malatyaspor ağlarına ilk 45 dakikada 3 gol bıraktı. Sivasspor'un gollerini Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Yatabare kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında A Spor ekranlarında canlı yayınlanan ve 18.30'da başlayan Sivasspor-Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ilk yarısı adeta gol şov vardı. Sivasspor evinde konuk ettiği Yeni Malatyaspor ağlarına ilk 45 dakikada 3 gol bıraktı. Sivasspor'un gollerini Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Yatabare kaydetti.