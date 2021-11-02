Sergen Yalçınlı Kara Kartallar ilk peşinde!

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Beşiktaş C Grubu 3. maçında Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile karşılaşacak. Beşiktaş efsanesi Sergen Yalçın futbolculuk döneminde siyah beyazlı forma ile devleri dize getirirken, hocalık kariyerinde Avrupa'da 5 maçta henüz galibiyeti yok. Sporting'i devirerek bir şans yakalamak isteyen Sergen Yalçın aynı zamanda ilk galibiyetinin de peşinde.