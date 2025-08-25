Samsunspor’da Avrupa heyecanı: Taraftarlar bilet kuyruğuna koştu!

Samsunspor taraftarları, 27 yıl aradan sonra şehirlerinde oynanacak UEFA Avrupa Ligi mücadelesine büyük ilgi gösterdi. Panathinaikos ile 28 Ağustos’ta oynanacak Play-Off rövanş maçı için sabahın erken saatlerinden itibaren bilet gişeleri önünde uzun kuyruklar oluştu. Kırmızı-beyaz sevdalıları, tarihi karşılaşmada tribünleri doldurmak için adeta seferber oldu. Taraftarlar, Avrupa’da yeniden boy göstermenin gururunu yaşadıklarını ifade ederken, kimileri bilet fiyatlarını makul buldu, kimileri ise yüksek olduğunu söyledi. Satışlar ilk 24 saat sadece Samsunspor taraftarlarına açık olacak.

