25 Ağustos 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Spor Videoları Samsunspor’da Avrupa heyecanı: Taraftarlar bilet kuyruğuna koştu!
Samsunspor’da Avrupa heyecanı: Taraftarlar bilet kuyruğuna koştu!

Samsunspor’da Avrupa heyecanı: Taraftarlar bilet kuyruğuna koştu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.08.2025 12:32
Samsunspor taraftarları, 27 yıl aradan sonra şehirlerinde oynanacak UEFA Avrupa Ligi mücadelesine büyük ilgi gösterdi. Panathinaikos ile 28 Ağustos’ta oynanacak Play-Off rövanş maçı için sabahın erken saatlerinden itibaren bilet gişeleri önünde uzun kuyruklar oluştu. Kırmızı-beyaz sevdalıları, tarihi karşılaşmada tribünleri doldurmak için adeta seferber oldu. Taraftarlar, Avrupa’da yeniden boy göstermenin gururunu yaşadıklarını ifade ederken, kimileri bilet fiyatlarını makul buldu, kimileri ise yüksek olduğunu söyledi. Satışlar ilk 24 saat sadece Samsunspor taraftarlarına açık olacak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Samsunspor’da Avrupa heyecanı: Taraftarlar bilet kuyruğuna koştu!
Samsunspor’da Avrupa heyecanı!
Samsunspor’da Avrupa heyecanı!
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz Kayseri maçında yok
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz Kayseri maçında yok
Bakan Bak: Türkiye Spor Ülkesi Yolunda
Bakan Bak: Türkiye Spor Ülkesi Yolunda
Fenerbahçe’de hedef Benfica engelini geçmek
Fenerbahçe'de hedef Benfica engelini geçmek
TFF, Süper Lig’de 2. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı
TFF, Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı
Fenerbahçe maçında cesaretli oynayacağız
"Fenerbahçe maçında cesaretli oynayacağız"
Osimhen’le çift forvet oynar, Icardi’yi yedeğe çekerim
"Osimhen’le çift forvet oynar, Icardi’yi yedeğe çekerim"
Engelleri aştı dünya şampiyonu oldu!
Engelleri aştı dünya şampiyonu oldu!
Mourinho: Bugün duvara karşı oynadık
Mourinho: “Bugün duvara karşı oynadık”
Golü atmazsanız Galatasaray sizi öldürür
"Golü atmazsanız Galatasaray sizi öldürür"
Skordan mutluyum ama daha iyi oynamalıyız
"Skordan mutluyum ama daha iyi oynamalıyız"
Galatasaray’ın amaçları için mücadele ediyoruz
"Galatasaray’ın amaçları için mücadele ediyoruz"
Daha Fazla Video Göster