Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: "Panathinaikos'u yenersek Avrupa'da radara gireriz"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Panathinaikos maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. İlk maçı şanssız bir şekilde 2-1 kaybettiklerini belirten Yıldırım, “İlk yarı mükemmel oynadık, ikinci yarıda öne geçtik ancak duran toplar ve kaleci-oyuncu hatasıyla gol yedik. Bugün rövanşı alıp Avrupa Ligi’nde yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi. Yıldırım, Panathinaikos’u yenmeleri hâlinde Avrupa’da dikkat çekeceklerini vurguladı ve Samsunspor’un dünya sıralamasında büyük bir sıçrama yapacağına inandığını söyledi. Bu yıl ligde ilk 5’i hedeflediklerini belirten Başkan, “Taraftarım bize güvensin. Avrupa’da gerekeni yapacağız, ama önceliğimiz sürdürülebilir bir takım olmak. Lig bizim için siyah ya da beyaz; ilk 5’te bitirirsek başarılıyız, Avrupa’da son 24 veya son 16’ya kalırsak başarılıyız. Gri alan yok” ifadelerini kullandı.

