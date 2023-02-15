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Şampiyonlar Ligi'nde depremde vefat edenler için için saygı duruşu

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Giriş: 15.02.2023 09:31
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Paris Saint-Germain-Bayern Münih ve Milan-Tottenham maçları öncesi Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle hayatını kaybedenler için takımlar saygı duruşunda bulundu.
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